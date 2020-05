Mike Pompeo a remercié lundi la Suisse pour son rôle d'intermédiaire avec l'Iran, au lendemain d'une offre de Téhéran en vue d'un éventuel échange de prisonniers avec les Etats-Unis «sans conditions préalables».

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue suisse Ignazio Cassis, «le secrétaire d'Etat a remercié la Suisse pour son rôle constant et constructif en tant que puissance protectrice de nos intérêts en Iran», a affirmé la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.

Dans un tweet, le chef de la diplomatie américaine a aussi évoqué «l'aide de la Suisse pour rapatrier des citoyens américains d'Iran et de Birmanie» pendant l'épidémie de Covid-19. «Le partenariat américano-suisse est plus fort que jamais», a-t-il assuré. Il n'a pas directement lié son appel à la question des prisonniers.

Terrific call with Swiss Foreign Minister @ignaziocassis. Thankful for Switzerland’s help in repatriating U.S. citizens from Iran and Myanmar during #COVID19 and for its continued and constructive role as our protecting power in #Iran. #USwissPartnership is stronger than ever.