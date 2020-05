L’ancien président américain Barack Obama a affirmé vendredi que le décès de George Floyd, apparemment asphyxié lors d’une interpellation à Minneapolis, ne devrait pas être considéré comme «normal» aux Etats-Unis.

«Cela ne devrait pas être ‘normal’ dans l’Amérique de 2020. Cela ne peut pas être ‘normal’», a écrit dans un communiqué le premier président noir des Etats-Unis. «Si nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays qui est à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous pouvons et devons faire mieux», a-t-il ajouté.

La mort lundi de George Floyd a provoqué des manifestations à travers les Etats-Unis, qui ont dégénéré en émeutes à Minneapolis, dans le Minnesota.

Barack Obama a partagé son communiqué sur Twitter en expliquant avoir discuté avec ses amis ces derniers jours de la vidéo des derniers instants de l’Afro-Américain de 46 ans, «mourant le visage à terre contre le bitume sous le genou d’un policier».

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R