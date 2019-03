Le président américain Donald Trump a accusé vendredi le parti démocrate d'être devenu «anti-juifs», après des débats houleux provoqués par les propos d'une élue musulmane sur le soutien des Etats-Unis à Israël.

La Chambre des représentants, désormais dominée par les démocrates, a approuvé jeudi une résolution condamnant les discours de «haine» mais ne dénonçant pas spécifiquement les propos d'Ilhan Omar, seule élue du Congrès à porter le voile islamique. Pour le locataire de la Maison Blanche, qui multiplie les attaques contre cette jeune élue du Minnesota dont les déclarations suscitent des tensions au sein de la famille démocrate, ce vote était «une honte».

«Les démocrates sont devenus un parti anti-Israël, ils sont devenus un parti anti-juifs, et c'est regrettable», a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche, avant de s'envoler pour l'Alabama, Etat du sud qui a été le théâtre de tornades meurtrières.

There are 34 Jews in Congress. All of the Jews in the Senate are Democrats, as are all but 2 of the Jewish lawmakers in the House (only 2 non-Christian Republicans in Congress).