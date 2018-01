Le président russe, Vladimir Poutine, a célébré samedi soir le Noël orthodoxe en assistant à un service religieux dans une église de Saint Petersbourg où son père a été baptisé, a indiqué le Kremlin.

«Cette fête procure bonheur et espoir aux millions de croyants et les ramène aux sources spirituelles, ainsi qu'aux traditions originelles et unit (le peuple) autour des valeurs chrétiennes éternelles de notre pays à l'héritage culturel multi-séculaire», a déclaré Vladimir Poutine, selon le communiqué du Kremlin.

Il a rendu également hommage à «l'action authentiquement désintéressée de l'Eglise orthodoxe russe et des autres confessions chrétiennes dans le maintien de la paix civile et de l'harmonie dans notre pays».

Images diffusées

Vladimir Poutine s'exprimait dans une église du 18-ème siècle de Saint Petersbourg où son père a été baptisé, a précisé le Kremlin. Il a offert une icône du 19-ème siècle à l'église à l'issue de la cérémonie.

La télévision publique russe a diffusé quelques images du président russe en compagnie de fidèles.

Le patriarche Kirill, chef de l'Eglise orthodoxe russe, a célébré pour sa part Noël dans la nuit de samedi à dimanche dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, en présence notamment du Premier ministre, Dmitri Medvedev, ont indiqué les agences russes. Vladimir Poutine brigue un quatrième mandat à l'élection présidentielle de mars 2018. (afp/nxp)