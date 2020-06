Toute personne qui rend visite à Vladimir Poutine dans sa résidence officielle de Novo-Ogaryovo, à l’ouest de Moscou, doit passer par un tunnel de désinfection. Ce dispositif révélé par la télévision d’état RIA est censé protéger le président russe du coronavirus.

Des images de démonstration du tunnel montrent des personnes masquées le traversant en étant aspergées de désinfectant tant depuis le plafond que par un côté. Le désinfectant a été décrit comme un fin nuage de liquide qui recouvre les vêtements des personnes et toute chair du haut du corps exposée, explique le «Guardian».

Des tunnels de désinfection existent ailleurs, note pour sa part la BBC. Mais des experts doutent de leur efficacité et estiment qu’ils pourraient causer plus de mal que de bien. «Le contact direct des aérosols avec la cornée peut provoquer une irritation et des dommages irréversibles. L'irritation et les dommages cutanés sont également fréquents», selon un rapport de l’Occupational Medicine journal.

