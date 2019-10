La Turquie a affirmé mardi être prête à lancer une nouvelle offensive en Syrie contre une milice kurde soutenue par Washington, malgré l'envoi de signaux contradictoires par Donald Trump. Ils alimentent la confusion sur la position américaine.

Tous les préparatifs en vue d'une opération ont été achevés«, a indiqué mardi le ministère turc de la Défense, renforçant l'impression qu'une offensive d'Ankara contre les Unités de protection du peuple (YP G) était imminente.

La tension dans le nord-est de la Syrie, vive depuis plusieurs mois, est encore montée d'un cran après l'annonce par la Maison-Blanche, dimanche soir, que les militaires américains stationnés dans la zone seraient retirés en vue d'une opération turque. Mais, accusé, jusque dans son propre camp, de lâcher des alliés des Etats-Unis, le président Trump a réorienté lundi son discours en affirmant qu'il »anéantirait complètement l'économie de la Turquie« si celle-ci »dépassait les bornes«.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...