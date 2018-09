Des dizaines de maisons ou immeubles endommagés, des voitures retournées, une trentaine de blessés et 130'000 personnes sans électricité: une tornade a semé la panique vendredi en fin d'après-midi dans la région d'Ottawa (Canada), ont rapporté les médias.

La zone la plus touchée a été la commune de Gatineau, au nord de la capitale. Des vents soufflant à environ 200 km/h, selon les estimations des météorologues, ont endommagé des dizaines de maisons, partiellement éventrées ou dont les toits ont été emportés, selon les premières images publiées sur les réseaux sociaux.

Des voitures ont été retournées, emportées ou endommagées par des débris, et de nombreux arbres ont été arrachés. Selon la compagnie d'électricité HydroQuébec, plus de 130'000 personnes dans la région d'Ottawa se trouvaient sans électricité vendredi soir. Une impressionnante vidéo prise par un habitant de Gatineau montre des centaines de débris aspirés par le vent, tourbillonnant dans les airs au milieu d'immeubles.

Une tornade a causé d'importants dommages à Ottawa et à Gatineau et a blessé 30 personnes, dont 5 gravement. Les précisions de @ClaudineRichard #Ottawa #Gatineau #meteo #tornade pic.twitter.com/Z1RfDLuV0E

«J'ai 68 ans et je n'ai jamais vu autant de dommages de toute ma sainte vie», a témoigné un riverain de Gatineau, interrogé par la chaîne LCN dans une rue jonchée de débris. Selon un responsable des services d'urgence d'Ottawa, Anthony Di Monte, cité par plusieurs médias, la tornade a fait une trentaine de blessés, dont cinq plus grièvement touchés.

Photos that my mom took of the tornado damage in Dunrobin #onstorm #ottweather #Ottawa pic.twitter.com/I0iT5TIY0t