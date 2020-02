Au moins 31 civils ont été tués samedi au Yémen dans des frappes de la coalition militaire sous commandement saoudien, a indiqué l'ONU, au lendemain du crash d'un de ses avions de combat dans le pays en guerre.

«Selon des informations préliminaires sur le terrain, 31 civils ont été tués et 12 blessés dans des raids aériens dans la province d'Al-Jawf, le 15 février», a affirmé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Avion de combat abattu

Les forces saoudiennes ont fait état samedi du crash d'un de leurs avions dans le nord de ce pays. Les rebelles yéménites Houthis ont affirmé avoir abattu l'appareil «à l'aide d'un missile sol-air perfectionné». La coalition n'a précisé ni les raisons du crash ni le sort de l'équipage.

????#Iranian-backed #Houthis in #Yemen downed a #Saudi warplane; local sources shared pictures of the wreck



??Following the downing, the Saudi-led coalition conducted airstrikes on Al-Jawf, killing 30 people including childrenpic.twitter.com/veUuD0J5JR