Plus de 800 personnes ont été interpellées samedi lors d'une nouvelle manifestation pour des élections libres à Moscou. Les autorités ont accentué leur pression sur l'opposition en lançant une enquête pour «blanchiment» contre l'organisation d'Alexeï Navalny.

Selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, quelque 828 personnes, dont des journalistes, ont été interpellés par la police lors de cette manifestation non autorisée, qui réclamait l'ouverture des élections locales du 8 septembre aux candidats de l'opposition.

Ces arrestations font suite à une autre action de protestation réprimée le week-end dernier, qui s'est soldée par près de 1400 arrestations. Du jamais vu depuis le retour en 2012 au Kremlin du président Vladimir Poutine, qui ne commente qu'à de très rares occasions les actions de l'opposition.

Absolutely brutal footage showing riot police viciously beating protesters in Moscow today. The protester is unarmed and on the ground. pic.twitter.com/m3T267rYes

Moscow’s renown subway system now not only transports you anywhere in the city in mere minutes, but staff also carry you to your destination, when leaving the station! pic.twitter.com/T82TG7KFUc