Une femme ayant manifesté publiquement son opposition à l'obligation de porter le voile islamique en Iran a été condamnée à un an de prison, a indiqué dimanche son avocat à l'AFP.

Vida Movahédi avait été arrêtée en octobre pour être apparue tête nue au sommet du dôme au centre de la place Enghelab («Révolution» en persan) en agitant à bout de bras son voile et des ballons rouges, a indiqué Me Payam Dérafchane.

Poursuivie pour «incitation à la corruption et à la débauche», Mme Movahédi a été condamnée le 2 mars à un an de prison, a précisé l'avocat à l'AFP, confirmant une information de l'agence officielle iranienne Irna.

Vida Movahed

Cette mère d'une fille de deux ans, selon Me Dérafchane, avait déjà protesté seule fin décembre 2017, dans la rue Enghelab --une artère emblématique du centre de Téhéran-- contre l'obligation faite aux femmes de se voiler dans l'espace public.

La jeune femme était alors devenue l'égérie d'un mouvement de contestation contre le port du voile, rapidement réprimé par les autorités.

Vida Movahed became a symbol of Iran's anti-compulsory-hijab movement when she waved hers like a white flag on a Tehran street in December 2018. Today her lawyer said she has been sentenced to 1 year in prison but is on a pardon list. More details to come. pic.twitter.com/wg9PowB0wp