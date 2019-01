Le tribunal correctionnel de Lyon rendra sa décision le 7 mars dans le procès contre le cardinal Barbarin et cinq anciens membres du diocèse de Lyon, a annoncé jeudi la présidente Brigitte Vernay.

Le parquet n'a pas requis de condamnation, arguant de la prescription des faits et de l'absence d'entrave à la justice de Philippe Barbarin et de ses coaccusés. Ces derniers comparaissaient depuis lundi pour non-dénonciation d'agressions sexuelles commises par un prêtre du diocèse sur de jeunes scouts avant 1991.

Merci d'avoir «secoué l'Eglise»

L'évêque auxiliaire de Lyon Emmanuel Gobilliard a remercié jeudi l'un des plaignants au procès du cardinal Barbarin d'avoir «secoué l'Eglise», tout en reconnaissant «des dysfonctionnements» en son sein.

«Merci d'avoir secoué l'Eglise parce qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des difficultés, il faut qu'on change», a déclaré Mgr Gobilliard à François Devaux, président de l'association de victimes La parole libérée, en marge des dernières plaidoiries du procès contre Philippe Barbarin et cinq ex-responsables du diocèse.

Le prélat a aussi exprimé sa gratitude à François Devaux pour lui avoir permis d'entendre les témoignages de victimes. «Je ne suis plus le même homme avant et après», a-t-il insisté, déclarant s'exprimer en tant que responsable de l'Eglise lyonnaise.

«Au diocèse, on est là pour les gens, on n'est pas là pour se défendre soi-même», a-t-il poursuivi, reconnaissant «des silences» et alertant sur le danger du «cléricalisme». «On ne peut que vous souhaiter que ce soit le début», lui a répondu François Devaux, l'un des neuf plaignants ayant cité à comparaître le cardinal et cinq anciens membres du diocèse pour non-dénonciation d'agressions sexuelles - des abus commis par le père Bernard Preynat sur de jeunes scouts avant 1991.

«Je le fais en mon nom»

Après l'échange, le collaborateur du cardinal Barbarin a démenti toute forme de séance de rattrapage. «J'ai toujours été comme ça (...) personne n'est au courant, je le fais en mon nom», a-t-il assuré.

Ouvert lundi, ce procès portant sur les silences présumés de l'Eglise a donné lieu à des témoignages glaçants sur les actes du père Preynat. Le tribunal rendra sa décision le 7 mars. (afp/nxp)