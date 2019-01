Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de faire en sorte que son deuxième sommet avec le président américain Donald Trump débouche sur des «résultats», selon un compte rendu de sa visite à Pékin diffusé jeudi par l'agence Chine nouvelle. Il avait regagné la Corée du Nord peu avant.

Lors d'un entretien mardi avec M. Kim, le président chinois Xi Jinping a de son côté appelé la Corée du Nord et les Etats-Unis à «faire un pas l'un vers l'autre». Une «rare chance historique» s'offre pour parvenir à un règlement politique dans la péninsule coréenne, a souligné M. Xi, selon l'agence de presse officielle chinoise.

Simultanément, l'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que M. Kim avait fait part à M. Xi de «sa préoccupation en raison de l'impasse créée dans le processus d'amélioration des relations entre les Etats-Unis et la RPDC et dans les discussions sur la dénucléarisation». «La position de principe» de Pyongyang visant à «parvenir à une solution pacifique par le dialogue reste inchangée», a déclaré M. Kim selon KCNA.

L'homme fort de Pyongyang a regagné son pays jeudi après une visite surprise en Chine. Comme à l'habitude, Pékin a attendu qu'il ait quitté le pays pour dévoiler le contenu de ses entretiens avec les dirigeants chinois.

Discussions dans l'impasse

Cette visite, la quatrième en moins d'un an, s'est déroulée alors qu'un deuxième sommet entre MM. Kim et Trump est en préparation à une date et dans un lieu inconnus, après la rencontre historique de Singapour en juin dernier entre le dirigeant nord-coréen et le président des Etats-Unis.

De l'avis des experts, Pékin et Pyongyang ont cherché lors de cette visite à rapprocher leurs positions avant le nouveau rendez-vous prévu avec l'hôte de la Maison-Blanche. Les discussions entre Pyongyang et Washington sur l'arsenal nucléaire nord-coréen sont dans l'impasse depuis Singapour. Les Etats-Unis martèlent que les sanctions doivent rester en place tant que le Nord n'aura pas renoncé à ses armes nucléaires, alors que Pyongyang exige leur allégement immédiat. La Chine voudrait également que la communauté internationale assouplisse ces sanctions.

La Corée du Nord «continuera à adhérer à sa position en faveur de la dénucléarisation et d'un règlement de la question de la péninsule coréenne par le dialogue et les consultations», a déclaré Kim Jong-un, selon des propos rapportés par l'agence chinoise au style indirect.

Après avoir échangé menaces et insultes, MM. Kim et Trump ont amorcé un réchauffement spectaculaire au début de l'an dernier. La Chine, principale alliée du régime nord-coréen, s'est également rapprochée de Pyongyang après avoir appliqué à son encontre les sanctions internationales. (ats/nxp)