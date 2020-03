La Corée du Nord a tiré dimanche au moins un «projectile non identifié», au large de sa côte orientale, vers la mer du Japon, a indiqué l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major interarmes sud-coréen. Il s'agit de la quatrième série de tirs en mars.

(LEAD) N. Korea fires at least 1 projectile into East Sea: JCS https://t.co/hrkLa6ad4C — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 28, 2020

Elle survient alors que le monde est plongé dans une crise sanitaire avec la pandémie de coronavirus et que les discussions sur le désarmement avec les États-Unis sont au point mort. Le 21 mars, la Corée du Nord avait ainsi tiré deux missiles balistiques de courte portée.

Vigilant face au coronavirus

Pyongyang multiplie depuis novembre les essais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations par lesquelles les États-Unis espèrent lui faire abandonner son programme nucléaire. Selon les analystes, les autorités coréennes affinent peu à peu leurs capacités, malgré les sanctions et les condamnations.

La Corée du Nord, qui a fermé ses frontières et pris des mesures de confinement très strictes contre la pandémie, clame régulièrement sa détermination dans la lutte contre le coronavirus et qui a déjà tué plus de 30'000 dans le monde, pour la plupart en Europe. Visé par des sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaire et balistique interdits, ce pays a un système de santé notoirement défaillant et la prévention semble pour Pyongyang le seul moyen d'éviter une hécatombe. (ats/nxp)