La Corée du Nord a exporté l'an dernier pour 200 millions de dollars de matières premières et autres produits en violation des sanctions votées par les Nations unies, selon un rapport de l'ONU. Le texte accuse aussi Pyongyang de fournir des armes à Damas et Naypyidaw.

Ce rapport remis à la commission des sanctions du Conseil de sécurité, que Reuters a pu consulter vendredi, indique que la Corée du Nord a expédié du charbon dans des ports situés en Russie, en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie et au Vietnam en utilisant des documents falsifiés présentant la Russie ou la Chine comme pays d'origine.

Le charbon fait partie des matières premières visées par les sanctions des Nations unies en raison de la poursuite des essais nucléaires et balistiques nord-coréens.

«(Pyongyang) contourne déjà les résolutions les plus récentes (du Conseil de sécurité) en mettant à profit les réseaux mondiaux d'approvisionnement du pétrole, la complicité de ressortissants étrangers, des sociétés offshore et le système bancaire international», écrivent les experts dans leur rapport de 213 pages.

Plus d'une quarantaine de livraisons

Les enquêteurs se sont notamment penchés sur la coopération dans le domaine des missiles balistiques entre la Corée du Nord, la Syrie et la Birmanie et ont identifié plus d'une quarantaine de livraisons de matériel nord-coréen au Centre de recherche et d'études scientifiques syrien, responsable du programme d'armes chimiques de Damas, entre 2012 et 2017.

L'enquête a établi «de nouvelles preuves des violations de l'embargo sur les armes, dont le transfert d'éléments servant aux programmes de missiles balistiques et d'armes chimiques», dit le rapport.

Le président syrien Bachar al Assad a accepté la destruction de son stock d'armes chimiques en 2013 mais des diplomates et des inspecteurs en désarmement soupçonnent la Syrie d'avoir conservé un programme secret.

Les experts écrivent par ailleurs qu'un pays tiers, qu'ils ne nomment pas, leur a apporté la preuve que la Corée du Nord avait fourni à la Birmanie des systèmes de missiles balistiques ainsi que des armes conventionnelles comme des lance-roquettes multiples et des missiles sol-air. (ats/nxp)