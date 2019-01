Commencé il y a déjà trois mois à Brooklyn, le procès marathon de Joaquin «El Chapo» Guzman touche à sa fin. Avec le début des plaidoiries ce mercredi. «Le Temps» revient sur les liens du baron de la drogue mexicain avec la Suisse et son goût du luxe. Car au début des années 90, le patron du cartel de Sinaloa vivait dans le faste.

C’est Miguel Angel Martinez, un ancien lieutenant du cartel, qui a apporté le plus de détail lors de son témoignage à la barre. Selon lui, à l’époque, El Chapo possédait une montagne de ranches et de demeures. Dont une propriété pesant 10 millions de dollars, à Acapulco, avec un zoo privé qu’il pouvait visiter dans un petit train, contenant des tigres, lions ou panthères…

Un yacht nommé Chapito

Le tristement célèbre narcotrafiquant avait également un yacht nommé Chapito, de nombreuses voitures de luxe et au moins quatre jets privés. Le malfrat d’aujourd’hui 61 possédait également un revolver incrusté de diamants, un 38 mm flanqué sur la crosse des initiales «JGL» (Joaquin Guzmán Loera).

Et ses liens avec la Suisse? On sait qu’au moins deux de ses enfants sont de grands amateurs de montres helvétiques: Audemars Piguet, Rolex, Hublot ou Richard Mille. Lui-même? C’était apparemment un grand consommateur de Rolex, mais plutôt pour les offrir ou récompenser ses collaborateurs méritants. Miguel Angel Martinez a ainsi affirmé avoir reçu des mains d’El Chapo une Rolex incrustée de diamants.

Cures de jouvence

Mais le plus étonnant dans le témoignage de l’ex lieutenant c’est l’évocation de la venue de Guzman en Suisse. On ne sait pas combien de fois. Ni où. Mais il venait pour s’offrir des cures de jouvence. «Dans une clinique où on vous injecte des cellules pour rester jeune», selon les mots de Miguel Angel Martinez.

«Le Temps» rappelle que l’autre figure mondiale du trafic de drogue Pablo Escobar appréciait lui aussi le Swiss made. Il avait une Rolex en or. Ou avait importé «des montagnes de chocolats suisses directement acheminés par jet privé en Colombie» pour la communion de son fils…

(Le Matin)