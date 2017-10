Alors qu'Ivana Trump, la première femme de Donald Trump, s'est risquée à une blague qui n'a vraiment pas fait rire Melania Trump, il est temps d'exhumer une interview qu'elle avait donnée en 2000 à Thierry Ardisson. Où on apprend notamment que le président américain n'y allait pas par quatre chemins pour draguer les femmes et que c'est un garde du corps qui lui a piqué sa deuxième épouse, après une union d'à peine un an. (nxp)