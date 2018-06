Dans le contexte actuel, sa déclaration est pour le moins surprenante. Ce contexte, c’est Tariq Ramadan interrogé mardi par des juges d’instruction français. C’est un théologien genevois incarcéré depuis plus de quatre mois, mis en examen pour deux viols et accusé d’autres agressions sexuelles. Quant à sa déclaration révélée par «Le Parisien», la voici: «Je vais vous dire un truc: en 2005, j’ai été élu parmi les sept hommes les plus sexy du monde par un journal suisse, «Le Matin»…

Aux côtés de Clooney ou Bardem

À quoi fait-il référence? L’article date, on comprend donc que la mémoire de Tariq Ramadan lui joue quelques tours. Il ne s’agit pas d’un sujet publié en 2005 mais trois ans plus tard, en septembre 2008. Et il n’est pas paru dans les colonnes du «Matin» mais dans celles de feu son petit frère, «Le Matin Bleu».

Pour le reste, c’est exact. En contre-pied aux sempiternels classements des femmes les plus désirables de la planète, la rubrique people du journal, en toute subjectivité mais «après de longues heures de délibération», avait choisi les «7 mecs les plus sexy du monde». Tariq Ramadan côtoyait par exemple les acteurs George Clooney, Jude Law ou Javier Bardem. Et on célébrait «les yeux revolvers, le regard qui tue» du Genevois.

Voici la publication de 2008.

Pourquoi diable a-t-il déterré cet article de sa mémoire? Ce n’est pas innocent. Durant ce même interrogatoire, explique «Le Parisien», Tariq Ramadan a dit avoir entretenu cinq relations extraconjugales. Dont une avec Mounia, la troisième plaignante. Et une qui aurait duré de 2005 à 2009 avec une Romande. Consentante. Mais la liaison s’est mal terminée, selon la «Tribune de Genève» d’hier. Cette femme dit avoir subi des menaces. «Tu parles encore une fois de moi, tu continues à médire et salir sur le Net ou dans tes milieux et c’est la foudre juridique qui s’abat sur toi. Dernier avertissement. Disparais et tais-toi», lui aurait-il écrit.

«C'est moi qui suis harcelé»

Quoi qu’il en soit, Tariq Ramadan a affirmé devant les juges que ses cinq liaisons avaient toutes été consenties, avec des femmes «en mesure de dire non». «Ce sont des femmes qui viennent me chercher. Je n’étais pas seulement sollicité comme un intellectuel, mais aussi comme un homme», a-t-il soutenu, soulignant même: «C’est moi qui suis harcelé.»

(Le Matin)