Après les «no-go zones» parisiennes, voilà que Fox News invente trois nouveaux pays mexicains. Dimanche dernier, la chaîne américaine a de nouveau démontré que la géographie n'était vraiment pas son fort.

Alors que les trois co-présentateurs de l'émission «Fox News & Friends» discutaient de la décision de Washington de couper l'aide financière au Guatemala, au Honduras et au Salvador, un bandeau indiquant «Trump coupe l'aide américaine à trois pays mexicains» est apparu à l'écran.

Un boulette qui a valu à la chaîne d'être épinglée par la Twittosphère, certains internautes tournant l'erreur en dérision, d'autres déplorant le traitement réservé à trois nations indépendantes situées au Sud du Mexique.

«Je suis un peu déçue... Pendant les vacances de printemps, je n’ai visité qu’un seul des trois pays mexicains avec ma famille», a par exemple ironisé la journaliste Stephanie Ruhle.

Can’t help but feel a little disappointed...it was great to spend Spring Break with my family, but we only got to see 1 of the 3 Mexican Nations. #betterlucknexttime pic.twitter.com/wLUJ6b9sqw