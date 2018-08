Non, Donald Trump n'appréciait vraiment pas John McCain. A l'annonce du décès samedi à 81 ans du sénateur républicain, le président s'est contenté d'un tweet adressant ses condoléances à la famille. Selon le Washington Post, il aurait même refusé la publication d'un communiqué préparé par ses services, dans lequel l'ancien prisonnier de la guerre du Vietnam était qualifié de «héros».

Ce lundi, il a obstinément refusé de répondre aux questions sur McCain qui fut l'un des rares républicains à le critiquer ouvertement. Sur cette vidéo de la chaîne ABC, on voit un journaliste tenter une dizaine de fois, lors de réunions à la Maison-Blanche, d'obtenir une réaction de Trump sur ce décès. Le président fait comme s'il n'entendait pas, regardant ailleurs.

"Why won't you say anything about John McCain?"@jonkarl asked Pres. Trump ten times today to comment on Senator John McCain, who passed away this weekend at age 81. The president did not respond. https://t.co/Rs8HAOPWCO pic.twitter.com/9heWbFnACe