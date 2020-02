Plusieurs candidats démocrates à l’investiture se sont rendus à Las Vegas, dans le Nevada, jeudi soir, a rapporté Reuters. Ils se sont exprimés lors d’une convention de la League of United Latin American Citizens, la plus importante organisation hispanique des États-Unis. Et Amy Klobuchar a parlé de l’immigration de son grand-père suisse, rapport l’agence de presse.

Pour séduire des électeurs aux racines étrangères, il était en effet tentant pour la sénatrice du Minnesota de 59 ans d’évoquer les siennes. Amy Klobuchar a ainsi rappelé avoir des ancêtres slovènes. Et deux grands-parents Suisses.

Il avait contourné la loi

Son grand-père, a-t-elle expliqué, a débarqué dans les années 1920 à Ellis Island, à New York. «Et l’histoire intéressante à propos de mon grand-papa, a-t-elle souligné, c’est qu’on lui a dit qu’il existait un quota – attention à ce qui va suivre – d’immigrants suisses...» Et de provoquer des rires dans la salle.

Ce quota mensuel était dépassé. Mais ce grand-père, a-t-elle continué, a contourné la loi. Il s’est rendu au Canada, n’y est resté qu’une semaine, puis a pénétré aux États-Unis où il a eu un statut d’«alien», d’étranger venant du Canada.

Peur d'être expulsé

Le grand-père de la candidate a eu peur qu’on l’interroge sur les modalités exactes de son entrée aux États-Unis. Alors il n’a longtemps pas osé tenter d’obtenir la nationalité américaine. Il a finalement entrepris les démarches peu avant la Seconde Guerre mondiale, de peur d’être expulsé et renvoyé en Suisse. Et a obtenu le passeport américain.

Amy Klobuchar a ensuite précisé qu’elle a encore une photo du jour où son grand-père est devenu Américain, posant «avec un petit nœud papillon.» «J’ai regardé la photo. Qu’est-ce qu’il se passerait aujourd’hui pour lui?» s’est-elle demandé, pour critiquer la politique sur l’immigration de l’administration Trump.

Attachement connu

Voilà comment ce grand-père Suisse s’est invité dans la campagne présidentielle américaine. Mais on ne peut pas suspecter la candidate démocrate de l’avoir sorti de nulle part. Son attachement à la Suisse est réel et public depuis bien longtemps. Tout comme son engagement pour réformer l’immigration.

Le parcours de ce grand-père, la sénatrice l’avait raconté dans un livre, «The Senator Next Door: Memoir from the Heartland», sorti en 2015. Cet homme venu en 1923 aux États-Unis, à 22 ans, était un Saint-Gallois: Martin Heuberger. Quant à la grand-mère de la démocrate, Margaret Wüthrich, une Bernoise, elle avait émigré aux États-Unis alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. Après leur rencontre et leur union, ils avaient vécu à Milwaukee, dans le Wisconsin, avait raconté le «Star Tribune».

Une fondue à Noël

«La culture suisse a été une partie intégrante de ma vie. Bien qu’elle soit née aux États-Unis, ma mère Rose était très suisse dans sa manière d’être», avait raconté Amy Klobuchar en 2015, comme l’avait relaté «Le Temps». Expliquant que lorsqu’elle était enfant, à Minneapolis, elle faisait partie de «la seule famille dans le quartier à célébrer le 1er août.» Et qu’aujourd’hui encore elle mange une fondue ou une raclette à Noël.

«Le Temps» précisait alors également que la sénatrice du Minnesota est venue plusieurs fois en Suisse et y a même passé sa lune de miel, à Kandersteg et à Zermatt. Plus formellement elle est également membre depuis des années du «Friends of Switzerland Caucus», le groupe parlementaire américain des amis de la Suisse.

Depuis qu’elle a obtenu près de 20% des voix lors de la primaire démocrate du New Hampshire, la plus suisse des prétendants à la Maison-Blanche est devenue une outsider sérieuse.

Renaud Michiels