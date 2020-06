Selon une information du «Canard enchaîné», le professeur Didier Raoult fait l'objet d'un signalement à la justice française, après avoir administré de l’hydroxychloroquine à des patients sans obtenir leur consentement formel.

C'est l'un des confrères du professeur qui a signalé les faits au Parquet de Marseille au début du mois d'avril dernier. L'Agence national du médicament, qui a mené sa propre enquête, a saisi l'Ordre des médecins.

Selon nos confrères, ce médecin pointe du doigt les conditions dans lesquelles les premiers essais cliniques de Didier Raoult contre la Covid-19 ont été menés.

Le professeur Raoult a par ailleurs publié une nouvelle vidéo en réponse à ces révélations. Toujours extrêmement modeste, il n'y est pas allé avec le dos de la cullière: «Moi je suis une star des maladies infectieuses, j’ai un cursus qui fait rêver à peu près n’importe qui. J’ai été le plus jeune président de l’Université de France, le plus jeune président des médecins, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade de plus élevé de tout ce pays en médecine, j’ai tout eu dans ma vie. C’est moi l’élite. Ce sont les seconds couteaux qui sont contre moi», a-t-il lâché face à la caméra...

L.S.