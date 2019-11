La préfecture de police de Paris a demandé samedi «l'annulation» d'une manifestation de «gilets jaunes» prévue au départ de la place d'Italie, en raison «des exactions et des violences commises», a-t-elle annoncé à l'AFP. Cette manifestation devait partir à 14H00 de la place d'Italie en direction de la place Franz Liszt, vers la Gare du Nord. «Au vu des exactions et des violences commises, le préfet de Police a demandé l'annulation de la manifestation (...)», selon un tweet de la préfecture de police de Paris. Voitures retournées ou incendiées, jets de pavés et feux de poubelles: la place d'Italie, dans le sud de Paris, était samedi en début d'après-midi le théâtre de flambées de violence sporadiques, rapidement noyées sous un déluge de lacrymogènes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les pompiers, qui avaient été empêchés un temps d'approcher notamment un engin de chantier en feu sur cette place, ont pu intervenir.

Des flambées de violence à Paris et Lyon, et un retour sur les ronds-points de France: le premier anniversaire des «gilets jaunes», qui ambitionnaient de donner un second souffle à leur mouvement de contestation sociale, était marqué samedi par le retour du chaos dans certains quartiers de la capitale française.

Flambée de violence

En début d'après-midi, la situation restait confuse Place d'Italie, sur la rive gauche de la Seine, où les forces de l'ordre tentaient en vain de disperser de petits groupes de casseurs, alernant charges brèves et déluge de lacrymogènes.

«Au vu des violences et des exactions», la préfecture de police a demandé l'annulation de la manifestation qui devait s'élancer de cette place à partir de 14H.

Voitures renversées, engin de chantier et poubelles incendiées, abribus saccagés: en une demi-heure, les assauts sporadiques de petits groupes se sont transformés en flambée de violence, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont vu des manifestants blessés et des pompiers empêchés d'intervenir.

La préfecture a dénoncé dans un tweet l'«attitude scandaleuse des manifestants qui ont jeté des pavés sur les pompiers de Paris et retardé leur intervention place d'Italie». Le centre commercial d'Italie 2, sur la place, avait fermé ses portes dès les premiers incidents. Vers 13H00, ses portes d'entrée et les vitrines d'une résidence hôtelière voisine ont été attaquées à coup de pavés par plusieurs dizaines de personnes cagoulées et vêtues de noir.

Régulièrement, ces petits groupes revenaient à la charge et étaient provisoirement repoussés par les force de l'ordre, qui ont aussi utilisé à plusieurs reprises un canon à eau.

«Notre anniversaire, ton dernier»

Vers 14H30, plusieurs feux se consumaient encore sur la place et les pompiers étaient revenus. Sur une baraque de chantier a été tagué: «Macron notre premier anniversaire, ton dernier».

«On est un peu déçus que ça parte en violence. Du coup avec les amis, on va voir s'il se passe quelque chose ailleurs, on cherche un coin plus tranquille», a déclaré à l'AFP Laurent, 50 ans, venu de Meurthe-et-Moselle pour le premier anniversaire du mouvement.

Plusieurs centaines de manifestants tentaient se frayer un chemin hors de la place, repoussés par la progression des forces de l'ordre, se protégeant tant bien que mal du piquant âcre de la lacrymogène saturant l'atmosphère.

La situation était aussi tendue place de la Bastille, où une première marche autorisée arrivée de la porte de Champerret a été bloquée par les forces de l'ordre, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a fait état vers 15H00 de 61 interpellations dans la capitale.

Gaz lacrymogène à Lyon

Un millier de manifestants s'est rassemblé samedi après-midi en plein coeur de Lyon dans une ambiance qui s'est rapidement tendue avec des tirs de lacrymogène, a constaté un journaliste de l'AFP. Malgré l'interdiction de manifester dans le centre-ville, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées depuis 13h00 place Bellecour, la plupart ne revêtant pas l'emblématique «gilet jaune».

Dans une ambiance assez confuse, certains manifestants s'engageaient aux abords de la place. Et la situation s'est tendue près du pont menant au quartier de la Guillotière, entraînant des tirs de lacrymogène dans cette zone très fréquentée le samedi. Les forces de l'ordre ont souhaité disperser des manifestants qui tiraient des projectiles sur eux, indique la préfecture du Rhône à l'AFP.

«On arrive dans une société où on est au sol. On arrive pas à se relever. On nous dit : 'restez-là, bougez-pas, fermez vos gueules et ne dites rien'. Quand on voit au Chili ou à Hong Kong des gens qui arrivent à être des millions dans la rue. En France on y arrive pas, comment ça se fait ?», explique Estelle, 32 ans, chef cuisine dans le Beaujolais. Coiffée d'un bandeau jaune, elle a laissé son gilet jaune chez elle pour éviter l'amende, dit-elle.

A Saint-Etienne, ils étaient environ 500 à manifester dans le calme, sans pouvoir accéder au centre-ville, verrouillé par les forces de l'ordre, selon un correspondant de l'AFP

«Révolte des ronds-points»

Les «gilets jaunes», qui avaient rassemblé 282'000 manifestants lors du samedi inaugural, cherchaient pour cet «acte 53» à redonner un souffle à la «révolte des ronds-points» qui avait ébranlé le mandat d'Emmanuel Macron mais ne rassemblait plus que quelques milliers de personnes ces derniers mois.

Un an après, en dépit de concessions du gouvernement - primes d'activité, heures supplémentaires défiscalisées, organistion d'un grand débat national -, les multiples revendications de cette vaste contestation demeurent: baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, retour de l'ISF, référendum d'initiative citoyenne.

Martin, sans emploi, venu de Suresnes à Paris, retient de cette année écoulée «des supers rencontres, une répression de fou», et est déterminé à continuer. Plus de 270 actions étaient annoncées tout le week-end, partout en France. (ats/nxp)