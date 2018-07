Plus de 2000 pompiers, appuyés par des hélicoptères bombardiers d'eau, combattent dans le nord de la Californie un incendie hors de contrôle. Attisé par les vents, le feu menace des habitations et d'autres structures.

#CountyFire [update] near County Road 63 and Highway 16, Rumsey Canyon (Yolo and Napa Counties) is now 60,000 acres and 5% contained. Evacuations in effect https://t.co/z2FpwZ89SK pic.twitter.com/3PloUYdyoL — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 3, 2018

Le «County Fire» s'est déclaré samedi après-midi dans le comté rural de Yolo, à l'ouest de Sacramento. Il a déjà dévasté plus de 24'300 hectares de végétation et n'était contenu qu'à 5% lundi soir. Une épaisse fumée noire dégagée par cet incendie est parvenue 120 km plus au sud, dans la baie de San Francisco, laissant une pellicule de cendres sur les voitures et les vitres.

Yolo county fire smoke reaching Napa :( feels like the north bay fires all over again ???? #abc7now pic.twitter.com/guZ5Kc2nUE — Steven (@stevenmsilva_) July 1, 2018

Les incendies avaient parcouru près d'un million d'hectares à la date du 29 juin aux Etats-Unis, depuis le début de l'année. C'est nettement plus que la moyenne des dix dernières années, qui est de 810'000 hectares à pareil moment de l'année, selon les services des pompiers. (ats/nxp)