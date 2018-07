Deux reporters birmans de l'agence de presse Reuters accusés d'«atteinte au secret d'Etat» pour avoir enquêté sur le drame des Rohingyas se sont vu refuser lundi un non-lieu par la justice birmane. Le juge birman en charge de leur affaire a annoncé lundi avoir décidé d'ouvrir leur procès, «en vertu de la loi sur le secret d'Etat», devant une salle d'audience bondée, de proches et de nombreux journalistes dont l'AFP.

Wa Lone, 32 ans, et Kyaw Soe Oo, 28 ans, sont accusés par la police de détention de documents relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'ouest du pays, en Etat Rakhine, théâtre du drame rohingya, qui relève de «l'épuration ethnique» selon l'ONU. Mis en examen pour «atteinte au secret d'Etat», les deux reporters sont en détention préventive depuis décembre 2017, soit sept mois.

Terrible news: #Myanmar court charges @Reuters reporters, Wa Lone and Kyaw Soe Oo, under the Official Secrets Act which carries a maximum penalty of 14 years in prison. Journalism is NOT a crime. https://t.co/eZ8NvOwUHC

Ils risquent une peine de 14 ans, au terme du procès qui doit s'ouvrir le 16 juillet, dans ce pays où les militaires, au pouvoir pendant des décennies, continuent de tirer de nombreuses ficelles, malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 du gouvernement civil de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. «Nous n'avons rien commis de mal», s'est indigné Wa Lone devant la presse, après l'énoncé de la décision du juge. «Le tribunal ne nous a pas jugés coupables. Nous avons le droit de nous défendre», a ajouté le jeune journaliste, combatif, assurant «ne pas abandonner», avant son retour à la prison. Semblant très affaibli, Kyaw Soe Oo, de son côté, n'a rien dit.

This morning, a judge in Myanmar will rule on whether to charge my @Reuters colleagues Wa Lone and Kyaw Soe Oo with breaking the Official Secrets Act. When they were arrested, 7 months ago, they were working to expose a massacre. All thoughts with them and their families today. pic.twitter.com/Ebf24VRQAR