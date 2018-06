Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont rencontrés mercredi soir à Addis Abeba, pour la première fois en deux ans. Ils veulent tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013.

Les deux hommes se sont entretenus dans les bureaux du Premier ministre éthiopien. Riek Machar est arrivé tôt mercredi matin à Addis Abeba. Le président Salva Kiir, arrivé dans l'après-midi, a été accueilli par le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Le conflit a éclaté en décembre 2013 en raison de rivalités entre les deux hommes. Il a été marqué par de nombreuses atrocités, a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés (sur une population de 12 millions d'habitants) et provoqué une crise humanitaire catastrophique.

Mis sous pression par la communauté internationale, MM. Kiir et Machar ont été invités à Addis Abeba par le nouveau Premier ministre éthiopien, qui préside l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), organisation régionale qui oeuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix. La rencontre devait être suivie jeudi d'un sommet de l'Igad sur le Soudan du Sud.

Réduire les divergences

Abiy Ahmed «appellera les deux responsables à réduire leurs divergences et travailler à la pacification du Soudan du Sud, et à soulager le fardeau de la mort et du déracinement pour les Sud-Soudanais», a déclaré à l'AFP Meles Alem, un porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

De nombreux doutes sur la tenue de la rencontre ont été émis par les observateurs depuis son annonce la veille, au regard des nombreux rendez-vous manqués et vaines promesses qui ont émaillé les pourparlers de paix. Mais la présence des deux hommes sur le territoire éthiopien est un signal plaidant en faveur de sa concrétisation.

«Nous nous attendons à ce que le face-à-face entre notre président et Riek Machar ait lieu aujourd'hui», avait déclaré la ministre du Genre, des Enfants et du Bien-être social, Awut Deng Acuil, lors du départ de la délégation gouvernementale depuis Juba.

Combats de juillet 2016

La rencontre sera la première depuis les intenses combats qui ont secoué Juba en juillet 2016. Ces affrontements entre les forces de MM. Kiir et Machar avaient signifié l'échec d'un accord de paix conclu en août 2015, qui avait permis à M. Machar d'être réinstallé au poste de vice-président. M. Machar avait fui son pays après ces violences, mais il continue à jouir d'une grande autorité sur son mouvement.

La communauté internationale, en premier lieu les États-Unis, qui ont soutenu l'indépendance du pays et restent son principal donateur, pèse de tout son poids depuis plusieurs mois pour tenter de ranimer l'accord de paix d'août 2015. (ats/nxp)