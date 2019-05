Les discussions ont repris mardi à Belfast pour essayer de former un nouvel exécutif dans la province britannique d'Irlande du Nord. Celle-ci est sans gouvernement depuis janvier 2017 et ses affaires courantes sont gérées par Londres.

«L'impasse actuelle n'est pas acceptable et pas viable», a déclaré à la presse la présidente du parti irlandais Sinn Fein, Mary Lou McDonald. «Nous pouvons trouver le chemin vers un partage des pouvoirs», a-t-elle insisté, pointant des «problèmes majeurs» à résoudre alors que ces discussions visent notamment à trouver un compromis entre les différentes formations politiques d'Irlande du Nord.

La province ne dispose plus d'exécutif local depuis janvier 2017 et l'effondrement de la coalition entre les unionistes du DUP et les nationalistes du Sinn Fein à la suite d'un scandale lié à la gestion par Arlene Foster, cheffe du DUP et alors Première ministre de la province britannique, d'un programme de subventions destiné à encourager les énergies renouvelables. Celle-ci a appelé mardi à trouver «une solution équilibrée», avec «laquelle tout le monde en Irlande du Nord est à l'aise».

Près de quatorze mois après l'échec des dernières négociations, les discussions ont repris sous l'impulsion des gouvernements britannique et irlandais. L'élément déclencheur a été le décès de la journaliste nord-irlandaise Lyra McKee, tuée par balle à Londonderry le 18 avril, lors d'affrontements entre le groupe dissident républicain Nouvelle IRA et la police.

The IRA graffiti in #Derry’s Creggan estate has been painted over by the community. What once read ‘IRA undefeated army’ now reads ‘our differences make us stronger’ among other inspirational messages and the ‘informers will be executed’ message has been erased #lyramckee pic.twitter.com/p2nDNe5K11