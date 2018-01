Des peines de prison ferme ont été prononcées en France contre les principaux acteurs d'un réseau de fraude à la carte bancaire par piratage de distributeurs automatiques, qui a sévi de 2013 à 2016, dans le sud de la France surtout avec des retraits jusqu'en Asie.

Le principal prévenu, un maçon franco-italien de 55 ans repris de justice, a été condamné à six ans de prison et maintenu en détention, selon le délibéré mardi du tribunal correctionnel de Bordeaux (sud-ouest), communiqué mercredi à l'AFP.

Au sein du groupe, il était chargé de la manufacture des «skimmers», ces dispositifs apposés sur les distributeurs pour capter code et données magnétiques des cartes au moment des retraits par l'utilisateur.

«Informaticien» du réseau

Un co-prévenu français de 29 ans, considéré par les enquêteurs comme «l'informaticien» du réseau, passé maître dans le décryptage, puis réencodage de cartes piratées, a pour sa part été condamné à 4 ans de prison, mais sans mandat de dépôt. Il avait déjà passé plus d'un an en détention provisoire.

Un Kosovar de 41 ans, autre membre important du réseau initial mais qui s'en était tôt écarté pour opérer à son compte avec son épouse, a été condamné à 4 ans et demi de prison et maintenu en détention. Sa femme a été condamnée à trois ans dont 18 mois avec sursis.

Quinze personnes jugées

Quinze personnes, deux en détention, deux autres en absence, étaient jugées pendant une semaine pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ou blanchiment.

Au total, près de 130 distributeurs avaient été piratés, plus de 6.900 cartes bancaires contrefaites, pour plus de 1,2 million d'euros de retraits réalisés, et 2,6 M EUR tentés. Les deux hommes jugés en absence, des «relais» du groupe à l'époque aux Etats-Unis, visés par des mandats d'arrêts, ont été condamnés à 3 et 4 ans.

Préjudice moral

Enfin, ce que le tribunal a qualifié de «petites mains» du réseau - un ami, une fille, une ex-compagne notamment - qui séjournaient à l'étranger, en Thaïlande surtout, pour effectuer des retraits (car certaines cartes réencodées ne fonctionnaient pas en France), ont été condamnés à des peines de 2 à 12 mois avec sursis. Un prévenu, qui n'avait fait que changer en France des bahts thaïlandais, a été relaxé.

Le tribunal a condamné les prévenus à verser 10'000 euros solidairement au titre du préjudice moral au groupement de banques gérant les transactions en cartes bancaires, partie civile, et a renvoyé l'audience sur les intérêts civils. (afp/nxp)