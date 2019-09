Les autorités de l'Etat de Rio de Janeiro ont annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après la mort d'une fillette de 8 ans, tuée par une balle perdue lors d'une opération de police dans une favela de la métropole.

Os moradores da Fazendinha, no Complexo do Alemão, fazem uma manifestação na comunidade, em protesto contra as mortes ocorridas recentemente na região. #Alemao #Rio #AgathaFelix https://t.co/A00SM3so3X

La police militaire «va ouvrir une procédure afin d'enquêter sur l'intervention de la police dans le Complejo de Alemao», une favela dans le nord de la ville, qui s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le gouvernorat local, en faisant part de ses condoléances pour la mort de la jeune Agatha Felix.

La police a indiqué être intervenue pour faire face à des «attaques simultanées menées par des bandes criminelles dans différents lieux» de la favela, un des quartiers pauvres où vit près d'un quart de la population de Rio et où y règne le crime organisé.

Balle perdue

Mais selon divers témoignages de proches de la fille, cités dans la presse locale il n'y avait pas d'affrontements dans la favela en question à ce moment là. La fillette aurait été tuée d'une balle perdue dans le dos quand la police a tiré sur deux personnes à moto.

La jeune fille a été enterrée dimanche.

Corpo de Ágatha Félix, morta com um tiro de fuzil pelas costas no Complexo do Alemão, foi enterrado no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio.https://t.co/UZtvkrk47M