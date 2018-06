Rome reçoit le soutien de Berlin dans ses efforts pour réduire le nombre de migrants atteignant ses rivages. Angela Merkel juge positivement l'idée de gérer les demandes d'asile en Europe à partir de pays extérieurs comme la Libye.

Avant le départ des migrants

Lors d'une rencontre à Berlin lundi soir avec le nouveau président du conseil italien Giuseppe Conte, la chancelière Angela Merkel a assuré Rome de la solidarité de l'Allemagne. «L'Italie est l'un des pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés en tant que pays d'arrivée», a-t-elle relevé.

Les deux pays sont d'avis qu'une solution est de régler le problème des migrants avant leur départ d'Afrique du Nord, en particulier en Libye. Il s'agit là de collaborer avec le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU pour leur prise en charge. Et on pourrait même déjà traiter là les procédures de demandes d'asile, a précisé la chancelière.

Coopération étroite

Ce sont des questions dont nous allons discuter dans les mois à venir et sur lesquelles nous souhaitons coopérer très étroitement", a-t-elle continué. Berlin et Rome se sont dits sur la même longueur d'ondes en vue de mieux assurer les frontières extérieures de l'Europe et renforcer l'Organisation de garde-frontière Frontex.

La liste des mesures ne s'arrête pas là. Les chefs des gouvernements allemand et italien ont aussi convenu qu'il fallait lutter plus vigoureusement contre les passeurs et soutenir davantage les Etats africains. (ats/nxp)