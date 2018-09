Le syndicat du personnel naviguant allemand a annoncé jeudi sa participation à la grève européenne de vendredi chez la compagnie Ryanair, qui a revu à la hausse, à près de 250, le nombre des vols annulés ce jour-là.

«Après quatre tours de négociations supplémentaires, Ryanair n'a pas soumis de proposition satisfaisante», affirme le syndicat allemand Verdi, qui rejoint en prenant part à cet arrêt de travail le personnel naviguant d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas, du Portugal et d'Italie.

Premières estimations

Les pilotes allemands avaient annoncé mercredi soir leur participation au mouvement. Mardi, Ryanair avait donné de premières prévisions de 190 vols annulés, estimant alors que 30'000 clients seraient affectés par ce mouvement social, une nouvelle fois qualifié d'«inutile».

La compagnie aérienne avait ensuite revu à la baisse ce chiffre, à 150 vols, avant d'annoncer dans un tweet jeudi la suppression de «près de 100 vols supplémentaires».

We have pre-cancelled some more flights (under 100) tomorrow (Fri 28) due to a short notice strike, called by the VC union in Germany. All affected customers have received emails/text messages this morning advising them of these flight cancellations and their options.