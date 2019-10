L'ONG SOS Méditerranée a demandé aux autorités européennes de lui désigner un port sûr pour débarquer 104 migrants qu'elle a recueillis vendredi à bord de son navire de secours en mer, Ocean Viking, au large de la Libye, a-t-elle annoncé lundi.

PRESS RELEASE 104 rescued people onboard #OceanViking, incl. 40 minors, of which 30% are unaccompanied.



“We hope a solution for a swift disembarkation will be found by maritime authorities with the support of EU member states, in accordance with the law” https://t.co/o6cPaAptMH