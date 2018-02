Selon Le Canard Enchaîné sorti aujourd'hui, le coup de téléphone d'excuses de Laurent Wauquiez à Nicolas Sarkozy a tourné à la fessée.

Le nouveau patron des Républicains voulait s'expliquer, s'agissant de ses propos tenus devant des étudiants à propos de l'ex-président de la République. Des propos révélés par l'émission «Quotidien», sur TMC.

Or, selon le Palmipède, Nicolas Sarkozy n'a pas été tendre avec Wauquiez. Il aurait raconté la scène à des proches: «Je l’ai pulvérisé. Il m’a présenté ses excuses. Il était piteux. Ensuite, je ne l’ai pas laissé en placer une.»

Nicolas Sarkozy aurait dit à Wauquiez: «Beaucoup de monde me disait que tu n’étais qu'une grosse merde. Aujourd’hui, je n’ai d’autre choix que de penser comme eux. Il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j’étais toi, je trouverais un autre métier.»

L'ex-président de la République aurait également abordé les accusations lancées sur l'actuel ministre Gérald Darmanin: «Tu prétends qu'il n’a plus d’avenir politique, mais, toi, quand je vois que, sitôt à la tête du parti, tu commences comme ça, je me dis que tu n’iras pas loin. L’électorat des Républicains va t’en vouloir, et, sans lui, tu ne pèses pas grand-chose.»

(Le Matin)