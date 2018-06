Une ONG espagnole a annoncé samedi avoir secouru en Méditerranée 59 migrants en provenance de Libye. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a aussitôt prévenu qu'il était hors de question qu'ils accostent dans un port italien.

L'Organisation non gouvernementale espagnole Proactiva Open Arms a indiqué sur Twitter que son navire transportant les 59 migrants se dirigeait vers «un port sûr», mais il était impossible de savoir où le bateau jetterait l'ancre. «Malgré les obstacles, nous continuons à protéger la vie de gens invisibles. Leurs récits sur ce qu'ils ont vécu en Libye sont terrifiants», a souligné l'organisation.

M. Salvini a quant à lui affirmé sur Facebook que le bateau de Proactiva Open Arms avait atteint l'embarcation des migrants avant les gardes-côtes libyens à l'intérieur de la zone de secours libyenne.

Ports fermés «tout l'été»

«Le port le plus proche est Malte, l'organisation et le pavillon sont espagnols: ils peuvent oublier l'idée de rejoindre un port italien», a-t-il déclaré. La veille, le ministre italien d'extrême droite avait prévenu que les ports italiens seraient fermés «tout l'été» aux ONG qui secourent les migrants en Méditerranée.

De son côté, le ministre maltais de l'Intérieur Michael Farrugia a contesté la version des faits exposée par M. Salvini. Il a affirmé que les migrants avaient été secourus dans une zone située entre la Libye et le port italien de Lampedusa. «Arrêtez de répandre des informations inexactes en désignant Malte sans aucune raison», a-t-il déclaré sur Twitter.

.@matteosalvinimi solo per chiarire che intervento #OpenArms e’ accaduto in SRR Libica tra Libia e Lampedusa,Italia. La smetta di diffondere notizie scorrette tirando in ballo Malta senza alcuna ragione.Publiciamo mappa cosi tutti possono constatare.Questi sono fatti non opinioni pic.twitter.com/b1mo3oISdC