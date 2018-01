Le mannequin britannique Amena Khan, qui venait d'être choisi par le groupe L'Oréal pour figurer dans une campagne de publicité au Royaume-Uni, a décidé d'y renoncer lundi après que d'anciens messages dénonçant la politique israélienne ont fait polémique sur les réseaux sociaux.

Amena Khan was chosen by @LOrealParisUK to model for the company’s newest hair product campaign. However, a search of Khan’s Twitter account raises questions about the appropriateness of making her the face of the new campaign. Khan frequently espouses anti-Israel views. pic.twitter.com/ynMQ7dfjXJ