Le ministre américain de la Justice a justifié jeudi les séparations de familles de sans papiers en citant la Bible, brandissant la nécessité de faire respecter la loi face à l'indignation de l'opposition démocrate et au malaise croissant dans ses propres rangs républicains.

«Je pourrais vous renvoyer à l'apôtre Paul et à son commandement clair et sage (...) qu'il faut obéir aux lois du gouvernement car Dieu les a décrétées afin d'assurer l'ordre», a déclaré le ministre Jeff Sessions dans un discours entier dédié au sujet, qui a coïncidé avec une journée de mobilisation aux Etats-Unis contre cette mesure.

«Entrer illégalement aux Etats-Unis est un délit (...) Et avoir des enfants ne vous protège pas», a-t-il poursuivi, rappelant avoir ordonné «que nos procureurs lancent des poursuites contre 100% des entrées illégales» détectées à la frontière mexicaine, dans le cadre de la politique de «tolérance zéro» de Donald Trump.

«Très biblique de faire respecter la loi»

Refusant de commenter directement ces propos, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a simplement avancé qu'il est «très biblique de faire respecter la loi». Depuis octobre, plusieurs centaines d'enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière, y compris des familles venues demander l'asile.

'Don't You Have Any Empathy?!': Playboy Reporter Goes After Sanders on Migrant Kids Being Separated From Parents https://t.co/fqmnIGqTMe pic.twitter.com/ZWfHWW7SsP