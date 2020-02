Sept personnes dont trois enfants ont péri dans la province de Van (est) après un séisme d'une magnitude de 5,7 survenu dans le nord-ouest de l'Iran près de la frontière avec la Turquie, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, cité par l'agence étatique Anadolu.

Cinq autres personnes ont été blessées et hospitalisées et d'autres personnes se trouveraient piégées sous les décombres, a ajouté Süleyman Soylu précisant que «les efforts de recherches et de secours se poursuivent».

At least 7 people killed including 3 children, dozens injured after an earthquake magnitude 5.7 jolts eastern part of #Turkey, Earthquake centered in northwestern Iran were also felt in Turkey's #Van province. Turk Interior minister said pic.twitter.com/bTuEQMSCN3