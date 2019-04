En Colombie Britannique, province sur la côte Ouest du Canada, le gouvernement a annoncé que toutes les écoles publiques seraient désormais tenues de fournir gratuitement des protections hygiéniques aux élèves qui en ont besoin. Les écoles ont jusqu'à la fin de l'année pour s'équiper, rapporte CBC News.

«Il s'agit d'un pas en avant qui aurait dû être franchi il y a longtemps, a déclaré le ministre de l'Éducation, Rob Fleming, dans une déclaration. «Nous avons hâte de travailler avec les districts scolaires et les collectivités pour nous assurer que les élèves ont accès aux services dont ils ont besoin, sans stigmatisation et sans obstacles.»

Une première au Canada

La Colombie-Britannique devient ainsi la première province canadienne à rendre obligatoire la mise à disposition de produits menstruels gratuits dans toutes les salles de bains des établissement scolaires publiques. L'arrêté ministériel est assorti d'une aide financière de 300 000 dollars canadiens (env. 225 000 francs). Selon un communiqué, le ministère de l'Éducation travaillera avec les districts scolaires au cours des prochains mois pour s'assurer qu'ils disposent du financement nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences.

Dans l'ensemble, cette mesure semble avoir été bien accueillie, autant par les élèves concernées que par le corps enseignant. À l'image de Rebecca Ballard, une élève de 16 ans, qui applaudit la décision du gouvernement provincial: «d'après ma propre expérience, je sais que beaucoup de jeunes femmes se sentent mal à l'aise de demander des protections menstruelles à l'infirmière scolaire», a-t-elle déclaré. «Je crois que cela va aussi contribuer à abolir le tabou autour des règles. C'est quelque chose que toutes les femmes vivent et dont elles ne devraient jamais avoir honte.»

Students should never have to miss school or extracurriculars because they don’t have access to menstrual products. Today we are announcing funding to provide students with equal and stigma-free access in BC schools. #TogetherBC #PeriodPromise #bced https://t.co/XZhFXuNcTZ