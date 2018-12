Environ 600 maisons ont brûlé dans la nuit de lundi à mardi lors d'un vaste incendie dans un quartier pauvre de Manaus, dans l'Etat d'Amazonie au Brésil, ont indiqué les autorités locales et un photographe de l'AFP, sans faire état de victime pour le moment.

«C'est peut-être le plus grand incendie urbain de l'histoire de la ville de Manaus», a affirmé le secrétaire adjoint à la Défense civile de l'Etat d'Amazonie, Hermogenes Rabelo. L'incendie, qui a débuté en début de soirée, a été contrôlé vers minuit et plus de cent pompiers ont été mobilisés, a indiqué le Secrétariat à la sécurité de cet Etat.

Quatre personnes ont été transportées vers des hôpitaux pour avoir inhalé de la fumée, mais le dernier bilan des autorités ne fait état d'aucun blessé grave. L'incendie a eu lieu dans le quartier pauvre d'Educandos, proche du centre de Manaus, au bord du Rio Negro, un des principaux affluents de l'Amazone. C'est un quartier à forte densité, constituée de nombreuses habitations précaires en bois, sur pilotis, qui s'est vite transformé en immense brasier.

D'après le secrétariat à la Sécurité, les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'incendie a été provoqué par une cocotte minute. Les flammes sont vite propagées en raison du vent qui soufflait en rafales.

Des centaines de personnes sont sorties de chez elles en panique, tentant de sauver ce qu'elles pouvaient, a constaté un photographe de l'AFP. L'accès des pompiers était très difficile à cause des ruelles étroites de ce quartier. Des dépanneuses ont dû être utilisées pour retirer des voitures stationnées et permettre l'accès des véhicules de pompiers. (afp/nxp)