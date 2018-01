Six pays ont fait formellement mardi leur entrée comme membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Pologne, du Koweït, du Pérou et des Pays-Bas.

«La paix et la sécurité sont difficiles à obtenir», a souligné Kairat Umarov, ambassadeur du Kazakhstan, qui assure en janvier la direction tournante du Conseil de sécurité. «Vous allez avoir une réelle chance de faire la différence» lors des recherches de consensus, a-t-il jugé, lors d'une cérémonie inédite organisée à son initiative au siège de l'ONU.

L'un après l'autre, les ambassadeurs des six nouveaux pays au Conseil - cinq hommes et une femme -, ont ensuite installé leur drapeau parmi ceux des neuf autres membres de l'instance suprême des Nations unies à l'entrée de leur salle de réunion habituelle. Le Conseil de sécurité compte quinze membres, dont cinq permanents ayant un droit de veto lors de l'adoption de ses résolutions: Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni.

Trois femmes et douze hommes figurent parmi les quinze ambassadeurs qui seront réunis autour de la grande table en forme de fer à cheval trônant au milieu de leur salle de réunion. Outre les ambassadrices américaine Nikki Haley et polonaise Joanna Wronecka, le Royaume-Uni doit accueillir courant janvier une nouvelle représentante en la personne de Karen Pierce.

Les six pays ayant quitté le Conseil de sécurité au 31 décembre sont le Japon, l'Egypte, le Sénégal, l'Ukraine, l'Uruguay et l'Italie. (ats/nxp)