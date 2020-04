Sur la page Facebook Pet Alert Haute-Savoie, entre les multiples disparitions de chats et chiens, une publication n’est pas passée inaperçue. Postée le 22 avril, elle concerne un varan des savanes qui s’est échappé à Sallanches. On voit l’animal avec une laisse.

«Dino est très craintive. Si vous l’apercevez posez lui un linge sur elle et ses yeux cela la calmera», explique l’annonce, précisant que le saurien est «de grande taille».

«Moqueries et d’insultes en tout genre»

«Il n’en fallait pas plus pour enflammer et diviser la toile, les uns compatissants avec la tristesse du propriétaire, les autres insultants et haineux quant à la présence d’un tel animal dans leur environnement», relate «Le Dauphiné», qui note que la publication a été commentée près de 500 fois.

«J’ai été victime de beaucoup de moqueries et d’insultes en tout genre», s’indigne le propriétaire du varan fuyard dans le quotidien français.

Rien d'illégal

Propriétaire qui a également voulu s’expliquer sur Facebook. «À la base je voulais juste prévenir les gens qu’il ne faut pas l’attraper comme ça, qu’elle pouvait dans la peur mordre quelqu’un, mais elle ne peut pas vous arracher un bras ou même un doigt. Sa morsure fait mal oui, comme celle d’un chat ou un chien! Et pour éviter cela, je vous ai expliqué de poser un linge sur elle afin de la calmer et de ne pas la stresser.»

Le varan en fuite mesure quelque 80 centimètres et sa détention n’a rien d’illégale, souligne «Le Dauphiné». Qui précise que si quelqu’un le voit, mieux vaut appeler les pompiers.

R.M.