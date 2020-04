L'Israélien Benny Gantz a réclamé samedi davantage de temps pour rassembler des forces politiques avec son rival de jadis, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. Le délai donné à l'ancien général pour former un gouvernement approche de son terme.

Benny Gantz a reçu il y a presque quatre semaines un mandat du président Reuven Rivlin pour former une coalition après les élections générales du 2 mars. Il s'agit des troisièmes élections en moins d'un an dans le pays. Sans accord évident pour obtenir la majorité parlementaire nécessaire parmi le bloc anti-Netanyahu, l'ancien chef militaire israélien avait été élu président du Parlement le 29 mars après s'être rallié, dans un retournement inattendu, au Premier ministre sortant.

Les négociations des deux côtés ont cependant échoué, et l'ultimatum laissé à Benny Gantz expire dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit. Selon une déclaration de «Bleu-Blanc», sa coalition créée il y a un peu plus d'un an avec pour objectif avoué de chasser du pouvoir Benjamin Netanyahu, Benny Gantz a demandé «une prolongation de deux semaines à Reuven Rivlin» afin de former un gouvernement avec le Premier ministre. Il a relevé qu'Israël traversait «une crise sociale et sanitaire» avec l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Finaliser» un accord

«Je crois que nous sommes près de signer un accord, et ce temps additionnel devrait nous permettre de le finaliser», a encore écrit Benny Gantz à Reuven Rivlin, qui n'a pas encore donné sa réponse.

Le Likoud (droite) a indiqué que Benjamin Netanyahu avait invité Benny Gantz et ses négociateurs pour des discussions «ce soir» (samedi), soulignant la «volonté et la responsabilité nationale à former à un gouvernement d'unité aussi tôt que possible». «Bleu-Blanc» a répondu que ces discussions ne se feraient pas «par médias interposés».

«Chasse aux sorcières»

Benny Gantz avait été chargé le 16 mars de former un gouvernement après les élections du 2 mars, mais n'y était pas parvenu en raison notamment du morcellement du paysage politique. Benjamin Netanyahu avait à de maintes reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union et d'urgence, dirigé successivement par lui et Benny Gantz.

Mais ce dernier ne cessait de dire qu'il refusait de faire partie d'un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption. Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, il clame son innocence et se dit victime d'une «chasse aux sorcières» de la part des services du ministère public et des médias. (ats/nxp)