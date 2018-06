Les touristes de l'espace devront patienter au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine et peut-être plus avant d'orbiter la Lune à bord d'un vaisseau de SpaceX, affirme lundi le Wall Street Journal.

