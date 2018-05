Enhardie par les cafouillages du président des Etats-Unis Donald Trump, l'actrice pornographique Stormy Daniels s'est permise ce week-end de jouer son propre rôle dans une émission satirique. Elle a appelé le milliardaire républicain à la démission.

Dans ce feuilleton politico-judiciaire qui s'emballe, la femme de 39 ans a fait une apparition détonante dans «Saturday Night Live», programme-phare de la chaîne NBC.

«Désolé Donald, c'est trop tard. Je sais. Tu ne crois pas au changement climatique, mais une tempête s'annonce, 'baby'», avertit Stormy Daniels, en clin d'oeil à son nom évoquant l'orage (storm en anglais).

"I know you don't believe in climate change, but a storm's a-comin'!" -Stormy Daniels #SNL pic.twitter.com/isT0ZZnphg

Décrivant une Maison-Blanche assiégée, l'émission a rassemblé un plateau de comédiens issus de la télévision et de Hollywood: Scarlett Johansson interprétant la fille du président, Ivanka Trump, Jimmy Fallon dans le rôle du gendre Jared Kushner, ou Ben Stiller pour jouer Michael Cohen, l'avocat personnel du président.

"Call up Stormy Daniels and fix this once and for all.” #SNL pic.twitter.com/k56rfAaPNw

Thanks to everyone at SNL last night for making my wildest dream come true. I had so much fun! I think I'm still in shock.