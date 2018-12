Selon les dernier point de la situation, le bilan de l’attaque de Strasbourg est de deux morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés, dont plusieurs en urgence absolue. Voilà ce que l’on sait des victimes.

Un père de famille strasbourgeois de 45 ans, ancien employé du Crédit Agricole, a trouvé la mort devant le restaurant la Stub, où il venait de prendre l’apéro. Sa femme et sa fille étaient encore à l’intérieur, aux toilettes. Il est mort une quinzaine de minutes après avoir été touché, selon les témoignages. Juste avant l’arrivée des secours.

Un touriste qui venait d'arriver

La seconde personne décédée est un touriste thaïlandais de 45 ans, Anupong Suebsamarn, selon l’ambassade de Thaïlande à Paris. Il venait d’arriver en France avec son épouse. Le «Telegraaf» néerlandais a publié sa photo.

De 45-jarige Anupong Suebsamarn was nog maar net met zijn vrouw in Straatsburg beland toen het vreselijk mis ging. https://t.co/9YfmMf7Dki — De Telegraaf (@telegraaf) 12 décembre 2018

Un peintre en bâtiment, marié, deux enfants, fait partie des victimes gravement touchées. C’est un «ami» et un «homme de confiance», a glissé son ancien employeur au «Parisien».

Entre la vie et la mort

Un journaliste italien, de 28 ans, Antonio Megalizzi, du Trentin, serait lui aux soins intensifs, entre la vie et la mort. Il a été touché à l’arrière du crâne, selon les médias italiens. Il était à Strasbourg pour suivre l’assemblée plénière au Parlement européen. Ses parents et sa compagne sont partis le rejoindre.

Un Afghan vivant à Strasbourg fait aussi partie des victimes. Il serait dans un état critique. «Nous apprenons ce matin qu’un des fidèles fréquentant notre mosquée fait partie des onze blessés. Le frère Kamal, garagiste, a en effet été touché à la tête et a été plongé dans le coma. Nous prions Allah pour sa guérison», a communiqué la mosquée Eyyup Sultan de Strasbourg, qu’il fréquente.

Enfin on sait qu’une jeune femme de 18 ans a été atteinte au bras. Il s’agit d’une Vosgienne de Moyenmoutier, à 80 km de Strasbourg. «Aujourd’hui notre fille Jeanne a été victime d’un lâche, elle a reçu une balle dans le bras. Elle a été prise en charge par les secours et opéré ce soir. Elle se réveille. Nous sommes chanceux et heureux qu’elle soit toujours près de nous. Maintenant toutes nos pensées sont pour ceux qui pleurent un proches assassiner par cet e… de lâche», a témoigné sa maman Christelle Lotho sur Facebook. (Le Matin)