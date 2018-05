«Marx Attack», «A bas la hess [ndlr: la misère, en arabe]», «Premiers de cordée, premiers guillotinés», «La piraterie féministe n’est jamais finie». A Paris le 1er mai, les black blocs ont une fois de plus affronté avec violence les forces de l'ordre pour faire entendre - et illustrer - leur idéologie anticapitaliste. Une idéologie d'extrême gauche qu'ils affichent jusque sur leurs banderoles, où leurs expressions font référence aussi bien aux cultures populaire et urbaine, qu'aux figures politiques historiques. (nxp)