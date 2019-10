Des élus républicains du Congrès américain, furieux de ne pas être assez impliqués dans l'enquête des démocrates en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump, ont interrompu mercredi un témoignage à huis clos. Cela a créé un rare chaos au parlement américain.

Plus d'une vingtaine d'élus républicains de la Chambre des représentants ont fait irruption dans une pièce sécurisée, retardant le témoignage d'un responsable du Pentagone, dans le cadre de l'enquête démocrate qui pourrait aboutir sur une mise en accusation («impeachment») du président Trump. En violation avec les règles de sécurité de la Chambre, les parlementaires ont pénétré dans cette pièce avec leurs téléphones portables.

Certains contestataires ont même écrit des messages sur Twitter depuis cette chambre sécurisée, appelée «SCIF» dans le jargon du Congrès. «J'ai conduit 30 de mes collègues dans le SCIF où Adam Schiff (président démocrate de la commission du Renseignement à la Chambre, ndlr) recueille des dépositions secrètes pour l'impeachment», a ainsi tweeté le représentant de Floride Matt Gaetz, un fidèle soutien de Donald Trump.

BREAKING: I led over 30 of my colleagues into the SCIF where Adam Schiff is holding secret impeachment depositions. Still inside - more details to come. https://t.co/fHhqkZ6x3Z