Pourquoi le Maroc?

«Mon association KyféKoi est née d’un voyage que j’ai fait il y a 10 ans ici. J’avais envie que les gens en situation de handicap que je connaissais puissent découvrir ce beau pays. Direct est née l’idée de créer une association pour monter une aventure humaine et humanitaire au Maroc. On a créé en 2011 et on a eu besoin de deux ans pour monter un premier voyage. Aujourd’hui, KyféKoi compte 120 membres, dont 40 en situation de handicap, qui paient tous 20 francs par an. Je suis laborantin dans le monde des parfums, à Genève, à 100% et consacre en plus 2-3 heures par jour à KyféKoi. Mais je ne pourrais rien faire sans ma femme, Marianne, qui s’y consacre à plein-temps. Nous proposons des activités hors norme, comme de la course de voitures sur glace. Genre, si c’est pour aller au cinéma, il ne faut pas s’inscrire chez nous!»

Vous-même êtes un ancien tétraplégique?

«Oui. Quand j’ai retrouvé mes jambes, mes bras, j’ai vite eu envie d’entrer dans le monde associatif. Le monde des handicapés me plaît, car il est vrai, authentique. Il y a moins de filtres. Si t’es un con, t’es un con. Si on t’aime bien, on t’aime bien. Ce n’est pas un monde meilleur: il y a autant de cons chez les handis que chez les valides. Mais je m’y sens à l’aise. C’est un monde où même si on n’attend rien en retour, on te donne tellement.»

Racontez-nous: comment êtes-vous devenu paralysé?

«La veille de mes 17 ans, j’étais en vacances vers Bordeaux, avec mon meilleur pote et ses parents. Je cours dans l’eau, et j’ai voulu, une fois l’eau aux genoux, plonger pour nager. Sauf que j’ai heurté une dune de sable et éclaté ma vertèbre C5. Je reste immobile, la tête dans l’eau. Mon ami me sort de là. Son père, qui est médecin, comprend de suite. Je suis héliporté. J’ai été le 7e patient à bénéficier d’une médecine expérimentale. On m’a refait une cervicale avec un bout de ma hanche. Et posé une plaque métallique en C4, C5, C6.»

Comment récupère-t-on d’une tétraplégie?

«Aujourd’hui, je suis encore considéré comme 30% tétra, car je garde des séquelles internes. À l’époque, jamais on ne m’avait dit que je remarcherais. On ne veut pas vous donner de faux espoirs. Après deux mois à regarder le plafond, un pouce de pied a bougé d’un millimètre. Le médecin a crié, mes parents étaient là. Plus tard, les autres orteils ont bougé, deux millimètres, puis trois, puis chaque jour un truc en plus.»

Quand avez-vous remarché?

«Au bout du sixième mois, je recommençais à avoir le réflexe de la marche. Mais le haut du corps était paralysé et je tombais car je n’avais plus de muscles. Quelques semaines plus tard, j’ai les bras qui recommencent à fonctionner un peu, mais pas les mains. Les mains sont la dernière chose que j’ai récupérée, un an après le début du combat. Donc je leur ai mis des médailles à tous les doigts (il exhibe ses bagues).»

C’est à cette époque que vous avez connu Marianne?

«Oui, elle faisait partie d’un groupe de filles de Genève qui venaient me rendre visite au centre de rééducation. Elle m’a tapé dans l’œil immédiatement. Nous avons deux grands enfants et venons de fêter nos 30 ans de mariage, ici au Maroc.» (Le Matin)