La Première ministre britannique, Theresa May, a jugé jeudi «impossible» d'écarter le scénario d'un Brexit sans accord, condition posée par le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, pour entamer avec elle des discussions en vue de parvenir à un consensus sur un accord de sortie.

«Vous avez déclaré qu'écarter un Brexit sans accord est une précondition pour que nous puissions nous rencontrer», écrit la dirigeante britannique dans une réponse écrite au chef du Labour, «mais c'est une condition impossible, parce qu'il n'est pas dans les pouvoirs du gouvernement d'écarter une sortie sans accord».

The starting point for any talks to break the Brexit deadlock must be to rule out a disastrous No Deal outcome.



My letter to Theresa May... pic.twitter.com/vQvUV87mpk