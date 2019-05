«Les dentistes doivent se frotter les mains.» «À Estepona, on vient de légaliser l’euthanasie.» «Il se passera combien de temps avant qu’un touriste saoul trouve la mort ici?» Sur les réseaux sociaux, en Espagne, on ne compte plus les commentaires amusés ou horrifiés. Ce sont des réactions à l'ouverture d’un toboggan pour le moins improbable.

L’«œuvre» a été inaugurée jeudi dernier dans la station balnéaire espagnole d’Estepona, au sud du pays (Costa del Sol). Il s’agit d’un toboggan de 38 mètres de long comprenant des virages et une pente de plus de 30 degrés. L’idée? Permettre à ceux qui le souhaitent d'économiser quelques minutes de marche.

Des vidéos disponibles en ligne montrent qu’en prenant ses précautions, en freinant, on peut descendre tranquillement. Mais d’autres révèlent aussi que le toboggan urbain peut être dévalé à grande vitesse. Et l’«atterrissage» est plutôt brutal.

En Estepona ya han legalizado la eutanasia pic.twitter.com/IE9kiWJWx3 — Señor Caronte. (@SrCaronte) 10 mai 2019

Des images de blessures – éraflures, contusions, brûlures – se sont également mises à circuler. Résultat, la ville a décidé de fermer son toboggan vendredi, 24 heures après l’avoir inauguré.

La Municipalité a cependant défendu son installation. Affirmant que la sécurité de l’engin avait été certifiée par la société qui l’a construit. Que les légères blessures étaient des «incidents isolés». Ou que «plus de 1000 personnes» ont testé le toboggan jeudi sans rencontrer aucun problème. Reste que la ville a bouclé son toboggan. Et a ouvert une enquête sur sa sécurité.

(Le Matin)