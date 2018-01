Dix étrangers - dont plusieurs Britanniques - ont été arrêtés dans la ville cambodgienne de Siem Reap pour s'être adonnés à des «chansons et des danses pornographiques», a annoncé dimanche la police. Le royaume tente de «moraliser» le comportement des touristes.

Sur son site Internet, la police nationale cambodgienne fait état de l'arrestation de six Britanniques, deux Canadiens, un Néo-Zélandais et d'une dixième personne sont la nationalité n'est pas précisée. Ils sont passibles d'un an de prison en cas de condamnation pour pornographie et devaient comparaître ce dimanche, soit trois jours après leur arrestation dans une villa de Siem Reap, une cité du nord du pays connue pour sa proximité avec les ruines d'Angkor Wat.

Duong Thavry, de la police locale, a indiqué que certaines des personnes arrêtées étaient des expatriés et d'autres des touristes présents au Cambodge depuis plusieurs mois. «Nous sommes intervenus parce qu'ils avaient commis des actes contraires à notre culture», a-t-il dit.

Tous ont été arrêtés pour des «chants et des danses pornographiques», a précisé la police nationale en publiant des photos de couples simulant des actes sexuels lors d'une fête. Certaines des personnes apparaissant sur ces photos ne figurent cependant pas sur le cliché où sont alignés les dix prévenus.

Les autorités ont affirmé que des dizaines de touristes avaient été relâchés. Le ministère britannique des affaires étrangères a déclaré être en contact avec ses ressortissants arrêtés au Cambodge, affirmant qu'ils étaient au nombre de cinq et non six.

Nus dans un temple d'Angkor

Les autorités cambodgiennes ont tenté ces dernières années de moraliser le comportement des touristes près des temples d'Angkor, sévissant contre ceux qui postent par exemple des images suggestives. En 2016, les responsables du site avaient aussi fait part de leur intention de ne plus tolérer n'importe quelle tenue vestimentaire. Le complexe d'Angkor, merveille de l'architecture khmère du XIIe siècle, compte plus d'une centaine de temples et constitue la principale destination touristique de ce pays d'Asie du Sud-Est.

En 2015, trois touristes français et deux soeurs américaines avaient été expulsés du Cambodge pour s'être photographiés nus dans un des temples du complexe d'Angkor. Ils avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis et interdits de séjour au Cambodge pendant quatre ans. (ats/nxp)